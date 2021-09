A San Fermo l’incontro di Progetto Concittadino con Iommazzo e De Simone

La campagna elettorale arriva a San Fermo: l’assessore all’ambiente del Comune di Varese Dino De Simone e Cinzia Iommazzo (candidata nelle lista di Progetto Concittadino e membro del Consiglio di Quartiere 6) invitano cittadini e residenti all’incontro di venerdì 24 settembre alle ore 20 presso l’auditorium della scuola media Don Rimoldi (in via Pergine 6)

Sarà un’occasione di confronto sul quartiere, per far emergere i punti di forza da valorizzare nei prossimi anni così come le criticità e problemi ancora aperti e da affrontare.

“Chiediamo ai residenti di partecipare perché le proposte di chi vive quotidianamente il territorio sono fondamentali”, scrive Iommazzo.