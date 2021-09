La festa della Schiranna verso il weekend finale

La festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese si conclude con il fine settimana del 3-4-5 settembre, dopo undici fine settimana all’insegna della politica, della musica, della cultura e del buon cibo.

In particolare, il menu del fine settimana prevede due piatti speciali: la pasta e fagioli e le trofie con pesce spada, capperi e olive, oltre al classico menu (fritto misto di pesce, grigliata, lasagne, panino con la salamella e patatine fritte, stinco di maiale, tagliatelle al ragù, polenta e zola); come antipasto sarà inoltre disponibile il filetto di angus marinato. Ancora disponibili vini bianchi e rossi prodotti in provincia di Varese.

La festa si svolge alla Schiranna di Varese, in via Vigevano 26, vicino alla rotonda; mette a disposizione della clientela un ampio parcheggio e un’area attrezzata con giochi per i bambini. A fronte delle nuove disposizioni normative, l’accesso all’area della festa è consentito solo a fronte dell’esibizione del green pass.