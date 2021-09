Schlein e Muroni nella piazza di Davide Galimberti: “Varese non vuole tornare indietro”

Varese non si lega, si slega: questo il grido di Progetto Concittadino e Collettiva a sostegno della candidatura di Davide Galimberti questo pomeriggio, sabato 18 settembre, in una Piazza Monte Grappa piena di persone riunitesi per ascoltare gli interventi di Rossella Muroni, ex presidentessa di Legambiente e deputata della Repubblica Italiana ed Elly Schlein, ex europarlamentare e vicepresidente della regione Emilia Romagna.

“La cosa importante delle prossime due settimane è quella di convincere ancora di più gli elettori convinti di votare la Lega, che oggi la lega in questa città non deve essere più un punto di riferimento amministrativo – ha esordito Davide Galimberti, applaudito dalla folla entusiasta – perché non ha fatto altro che dimostrare un’assoluta inefficienza. Non possiamo permetterci di tornare indietro. Varese non vuole tornare indietro. Andiamo a vincere le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre a Varese”.

La prima delle ospiti a prendere parola è stata Rossella Muroni, dando voce al desiderio di una Varese più inclusiva, e al desiderio della città che rielegga e dia fiducia per i prossimi cinque anni ad una nuova amministrazione Galimberti: “Ho avuto l’occasione di stare qui a Varese per via del mio impegno con Legambiente e so quanto questa amministrazione ha lavorato in questi anni, per questo dobbiamo continuare a lavorare come è stato fatto – ha affermato – questa mattina siamo stati alla Silvio Pellico e abbiamo assistito ad un caso di rigenerazione importante. Siamo stati al Campo dei Fiori, raccontando e osservando quanto Varese tiene alla cultura. La condivisione non deve essere fatta a discapito di nessuno, esercitando rabbia in un periodo sociale difficile come questo. Esercitare la paura, vedere un nemico comune negli stranieri era un esercizio che andava a vantaggio della destra, che noi dobbiamo controbattere – prosegue – nell’Ultima settimana sette donne sono state uccise, ma. non se la sono andata a cercare. Non c’è nessuna giustificazione per la violenza. Non è facile fare politica, eppure mai come adesso è prezioso il contributo di ognuno di noi. Avete due settimane, ognuno di voi, per dire che questa città merita di essere amministrata in maniera costruttiva”.

La vicepresidente della regione Emilia-Romagna Elly Schlein non ha dubbi: “Davide Galimberti è un gran sindaco che ha saputo mettere al centro un progetto per questa città, l’ha fatta rivivere, l’ha fatta ripartire. E questo è un progetto che deve proseguire. Ambiente, lavoro, basta precariato, ma soprattutto basta diseguaglianze di genere. Sosteniamo le donne. La società giusta, quella che non capiscono le destre, è una società inclusiva, che non lascia indietro nessuno”.