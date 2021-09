Scontro tra due auto a Lonate Pozzolo, 60enne in ospedale

Scontro fra due auto in via Repossi a Lonate Pozzolo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 di oggi, mercoledì 15 settembre, all’altezza dell’incrocio con via Carpiano.

A prestare i primi soccorsi ai coinvolti un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate intervenuta in codice giallo, che ha poi trasportato un 60enne in ospedale a Gallarate in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, che si sono occupati della messa in sicurezza della auto ma fortunatamente non hanno dovuto estrarre nessuno dai veicoli dal momento che tutti i coinvolti sono scesi autonomamente dai mezzi.