“Seconda partenza” per la Openjobmetis: a Masnago arriva Sassari

La brutta figura rimediata all’esordio a Cremona – sconfitta di 10 punti contro un’avversaria senza tre stranieri titolari – potrebbe servire da stimolo per l’Openjobmetis che questa sera (mercoledì 8 settembre, ore 19) disputerà il primo match casalingo di Supercoppa. Di fronte un’avversaria sulla carta più quotata, il Banco Sardegna Sassari, che dopo l’addio di Gianmarco Pozzecco è stato affidato a coach Demis Cavina.

I sardi hanno vinto all’esordio su Cremona, non in modo agevole, e sono considerati i favoriti per il primo posto nel girone e il conseguente accesso al tabellone a eliminazione diretta della Supercoppa. Un torneo che, per lo meno, servirà a rivedere il pubblico anche sugli spalti di Masnago: almeno qualche centinaio di persone è atteso alla Enerxenia Arena per riprendere un filo bruscamente tagliato dall’arrivo del covid nel febbraio 2020 e solo in minimissima parte riannodato dodici mesi fa, per poche partite.

I presenti al palazzetto non potranno osservare Trey Kell che, come riportato ieri in occasione della sua presentazione ufficiale, avrà un accertamento venerdì con uno specialista per poi sottoporsi a qualche giorno di terapia per un’infiammazione alla tibia che lo infastidisce fin dai primi giorni di ritiro. Nulla di grave, tengono a dire in società, ma il playmaker sano serve come il pane e per questo ci si muove con cautela nei suoi confronti. Sarà invece in campo Guglielmo Caruso, stoppato a Cremona da un problema con un nullaosta arrivato proprio lunedì mattina, troppo tardi per andare in campo al PalaRadi.

Di certo, la presenza di Caruso – pur interessante – non è sufficiente a cambiare il volto alla squadra vista due giorni fa con la Vanoli. Vedremo se coach Vertemati deciderà di dare la regia a De Nicolao fin dall’inizio, poiché l’esperimento di Gentile play titolare non è andato bene, o se procederà su quella strada per valutare alternative alla situazione normale (cioè Denik in regia in assenza di Kell), in caso di bisogno. Ci si attende qualche segnale da Wilson, deficitario al tiro l’altro ieri, da Beane che deve ritrovare condizione al pari di Jones, che ha iniziato a mostrare le sue qualità.

Sassari, nel frattempo, ha già messo le chiavi del motore in mano al veterano David Logan che ha ritrovato Mekowulu pivot come nella Treviso dello scorso anno. Nel mezzo, importanti le conferme di Burnell e Bendzius, mentre tra le altre cose spicca il derby fratricida di casa Gentile.

