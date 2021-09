Si cercano attori per la rievocazione della “Maccagno Imperiale“

Torna anche quest’anno nel mese di ottobre, dall’8 al 10, la storica rievocazione medievale della Maccagno Imperiale, una tradizione che va avanti dal 1960.

In merito, la Pro Loco di Maccagno cerca proprio figuranti, attori e attrici. I quali, intrinsecamente al luogo, diventeranno così storia incarnata di quella straordinaria “leggenda” di ricchezza e indipendenza che riguarda Maccagno Inferiore all’epoca del Medioevo, di cui non abbiamo prove certe ma episodi realmente accaduti che rendono la storia verosimile.

Oltre a far riassaporare i colori e gli aneddoti della passata Maccagno Imperiale, l’intenzione sarà anche quella di far rivivere nelle sue peculiarità e abitudini l’epoca del Medioevo, «Perché infondo è la matrice prima del nostro attuale sistema – ha commentato il presidente della Proloco Michele Todisco – come di consueto si terrà lo sbarco dell’imperatore, ci saranno musiche, giullari, pranzi e cene a tema, nonché postazioni didattiche che mostreranno come allora costruivano utensili e oggetti».

Un tocco di storia con una spolverata di leggenda porteranno i presenti a fare un tuffo nel Medioevo, tre giorni all’interno dei quali è data la possibilità a qualche cittadino del ‘presente’ di immergersi nel ruolo di uno del ‘passato’. Se siete interessati alla proposta potete lasciare i vostri contatti a: info@prolocomaccagno.it o chiamare il 0332/562009