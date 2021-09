Sorpresa: gli autonomisti lombardi a Varese sostengono Coletto e Azione

Sorpresa: alle elezioni amministrative di Varese gli autonomisti lombardi stanno con Carlo Alberto Coletto e con Azione. La presa di posizione viene dalla “Rete 22 ottobre”, federalisti che hanno scelto come nome un riferimento alla data del referendum autonomista di Veneto e Lombardia del 2017, finito poi un po’ tra parentesi tra governi giallo-verdi e successi salviniani.

Non è proprio un caso isolatissimo, visto che il comunicato della sezione provinciale di “22 ottobre” si apre con un riferimento all’«accordo politico sviluppato a Milano con “Azione” ed “Alleanza Civica del Nord”». Si parla di «un gruppo a vario titolo aperto al cambiamento per fronteggiare il dannosissimo immobilismo della destra e della sinistra sia a livello centrale che locale e pronto a proporre una valida alternativa». Progetto con «uno sviluppo temporale a medio termine», ma che già voleva farsi vedere in questa fase elettorale.

«Il riformismo su base civica è, per Noi, il rilancio della buona Politica a fronte di una politica che oggi vive su posizioni statiche, con ideali novecenteschi e che spesso tende a banalizzare il contesto in cui nascono i problemi a cui è chiamata a dare risposte. Alle promesse elettorali spesso non seguono adeguate risposte sia per mancanza di risorse che di risposte. Il cittadino non si vede più in una offerta politica basata sul leader macista ma ricerca una squadra che conosce l’ambito in cui è chiamata ad operare ed in grado di dedicarsi a fondo alla soluzione dei problemi che si riscontrano nell’ambiente di vita e di lavoro. Gente che il giorno dopo non sparisca perché in altre cose affaccendate ne che si dimentichi delle promesse fatte. Come ebbe a dire Andreatta, ripreso poche settimane fa da Draghi, “le cose vanno fatte non per avere opportunità immediata ma perché si devono fare”. Quella mentalità del fare tipicamente lombarda che abbiamo trovato in Carlo Alberto Coletto» si legge nella nota redatta dal coordinatore provinciale Dante Castiglioni (già candidato sindaco leghista a Carnago).

«Da più di un anno ha lavorato con la sua squadra ad evidenziare, analizzare e studiare soluzioni ai problemi della città e ad approfondire e sviluppare le vocazioni di Varese che saranno alla base del suo futuro. In Coletto abbiamo riconosciuto una capacità di dialogo e di empatia con le varie sfaccettature della società varesina con cui è entrato in contatto, un rigore morale, la volontà di dedicarsi allo studio e alla conoscenza dei problemi, una passione vera per la sua città, il coraggio di scendere in campo contro i “candidati forti”, un capace coordinatore della sua squadra e un uomo con un approccio onesto nei confronti dei suoi concittadini.»

Centralità al discorso autonomista, vicinanza al tessuto economico-produttivo e sociale della propria città: queste sono le carte indicate dalla Rete 22 ottobre a favore di Coletto.

«L’ideale autonomista oggi non è sposato ne da destra ne da sinistra ma molti (di destra e di sinistra) lo vedono come l’unica reale soluzione di risanamento e rilancio del Paese. Un rilancio e un risanamento che può, in questo momento, partire solo dagli Enti Locali».

Ed ecco dunque le parole con cui si cala a livello locale la scelta autonomista: