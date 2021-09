Spazio Mondi Migranti ricerca volontari

Dopo un periodo difficile, dovuto all’emergenza Covid-19, riprendono alcune attività dei volontari del progetto Spazio Mondi Migranti.

Primo appuntamento sabato 25 settembre dalle ore 11,00 in via De Amicis (angolo via Sant’Ambrogio) a Parabiago un open-day dedicato all’incontro con nuovi aspiranti volontari.

Durante l’incontro ci sarà la presentazione delle prossime attività: corsi di italiano per adulti, aiuto compiti e sostegno dell’italiano per neo arrivati, laboratori interculturali, con testimonianze dei volontari impegnati da anni nei progetti dell’associazione.

Per diventare volontari non servono requisiti particolari, l’importante è condividere le finalità dell’associazione: creare una rete di solidarietà tra cittadini, attraverso i progetti, per favorire l’inteRazione sociale e promuovere ambiti di interscambio tra diverse culture.

«La solidarietà – spiegano da Spazio Mondi Migranti – deve andare di pari passo con la difesa dei diritti di tutti e con la denuncia di ogni forma di razzismo e discriminazione».

Confermare la partecipazione a: spaziomondimigranti@gmail.com

Associazione Nabad onlus-progetto SMM. Sedi operative: Parabiago, Gerenzano, Castano P. e Rho.