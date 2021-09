Il “super righello“ modificato per rubare le offerte nella chiesa di Travedona Monate

Il righello per misurare attrezzato come strumento per “pescare“ nelle cassette delle offerte delle chiese.

Così l’hanno trovato i carabinieri della stazione di Ternate e i colleghi della polizia locale: 69 anni, proveniente dalla provincia di Vercelli e con in tasca 150 euro fra carta e contanti che gli sono valsi l’arresto.

Era da tempo che il parroco della parrocchia di Santi Vito e Modesto di Travedona Monate aveva segnalato che c’era qualcosa che non andava nelle offerte: inspiegabili e continui ammanchi.

L’uomo è stato notato nei giorni scorsi mentre furtivamente si allontanava dalla chiesa.

I militari lo hanno quindi perquisito trovandolo in possesso sia della somma di circa 150 euro in monetine e banconote di piccolo taglio di cui non era in grado di spiegare la provenienza, che soprattutto di grimaldelli, un taglierino, mini torce, un leverino tascabile ed una chiave a forma di zeta, tutti attrezzi particolarmente indicati per aprire le tipiche cassette per le offerte delle chiese.

Inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un marchingegno appositamente realizzato per il furto all’interno delle cassette per le offerte: una rotella metrica sulla quale era stato incollato un potente nastro biadesivo, idoneo ad essere inserito nelle fessure delle cassette per le offerte e raccogliere le monete contenute all’interno.

Il 69enne, più volte denunciato in passato per furti del tutti analoghi, al termine delle indagini è stato dichiarato in arresto dai militari e rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il sequestro.

La somma recuperata è stata interamente restituita al parroco.