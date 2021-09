Torna “Puliamo il mondo”, anche dai pregiudizi

Dal 24 al 26 settembre torna la manifestazione Puliamo il mondo, che in Lombardia si svolgerà in collaborazione con la giornata del verde pulito promosso dalla Regione.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero dell’Istruzione, di Upi e Anci.

Per la 29esima edizione di Puliamo il Mondo, sono in programma decine di eventi in tutta la Lombardia. Dalle scuole ai cortili, dalle strade ai fiumi, dai parchi alle stazioni: la tre giorni di volontariato come sempre riempirà sacchi di rifiuti che invadono ogni giorno l’ambiente che ci circonda. L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città: dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente.

«La campagna di Puliamo il Mondo intende essere non solo un momento di collaborazione finalizzata alla rimozione dei rifiuti abbandonati e alla diffusione di comportamenti rispettosi dell’ambiente, ma anche la promozione di una positiva convivenza tra le persone che abitano lo stesso territorio – dice Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – La riappropriazione collettiva dei luoghi è la chiave per ricostruire le relazioni sociali, perché un mondo diverso è possibile solo se lo si costruisce insieme, senza muri di alcun tipo: sociali e culturali, etnici e religiosi, fisici e mentali».

E proprio domani, mercoledì 22 settembre alle 10 al Parco Ravizza di Milano, in viale Toscana angolo Via Bocconi, andrà in scena l’evento d’anteprima della manifestazione, intitolato “Puliamo il Mondo dai pregiudizi”, attraverso il coinvolgimento di tante associazioni in un’attività di pulizia in uno dei luoghi che accoglie le persone in difficoltà. Un’occasione per promuovere il dialogo e lo scambio interculturale e rilanciare il tema delle disuguaglianze generate dalla crisi climatica.

Puliamo il mondo è anche una campagna educativa che coinvolge gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Saranno molte, infatti, le attività che venerdì 24 settembre vedranno gli studenti protagonisti in tutta la regione.

«Puliamo il Mondo è una grande lezione di educazione civica, per questo puntiamo molto sulla partecipazione delle scuole, luogo di formazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili dell’ambiente che li circonda – dice Caterina Benvenuto, responsabile della campagna di Legambiente Lombardia – Quest’anno la campagna si colloca a ridosso dell’evento internazionale Youth4PClimate. Driving Ambition, dedicato ai giovani di 200 Paesi che a Milano elaboreranno proposte da inserire nell’Agenda climatica della Conferenza delle Parti sul Clima di Glasgow del prossimo novembre. E’ importante far sentire anche la voce dei volontari di Puliamo il Mondo, per portare un messaggio di chiamata all’azione per salvare il pianeta».

Qui le principali iniziative in Lombardia

Molte anche le iniziative in provincia di Varese.