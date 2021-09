Tre weekend di eventi a due ruote con “Varese Ti mette in Moto”

Le diverse manifestazioni motoristiche tradizionalmente presenti a Varese a settembre fanno squadra per valorizzare il territorio all’insegna dello sport, dell’arte e della ripartenza con “Varese Ti mette in Moto”, slogan promosso dalla Varese Sport Commission della Camera di commercio e dal network Varese Terra di moto.

A partire dal 12 settembre e per tutto il mese motociclisti e collezionisti di veicoli storici italiani e stranieri che potranno scoprire gli itinerari della Terra dei Laghi accolti dagli operatori della ricettività e della ristorazione. Un’iniziativa all’insegna di quel turismo sportivo che è una delle chiavi di volta della ripartenza: «Un progetto che abbina l’elemento di valorizzazione turistica – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Fabio Lunghi – la giusta attenzione è una delle eccellenze produttive del nostro territorio quel mondo dei motori che ha visto crescere e svilupparsi marchi di eccellenza internazionale».

S’inizierà domenica 12 settembre con un evento che abbia all’elemento motoristico anche l’attenzione alla solidarietà: con partenza alle 8:30 del mattino da Piazza Monte Grappa in programma infatti la seconda edizione del “Motogiro Cri” organizzato dal comitato di Varese Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana. «Con il ricavato saranno Donati due defibrillatori – spiega il presidente del comitato locale della Cri Angelo Bianchi – il primo alla questura il secondo al distaccamento di Varese Nella polizia stradale.

Il secondo appuntamento sarà nel fine settimana successivo da venerdì 17 a domenica 19 settembre si svolgerà la “XXX Coppa dei Tre laghi Varese-Campo dei Fiori”. L’evento sportivo organizzato dal club moto storiche Varese vedrà al via tutte le vetture prodotte dagli inizi del Novecento fino agli anni Settanta del secolo scorso e sarà valido per il tricolore crono meccanici ed elettronici di Asi (autoclub storico italiano).

Nella giornata di sabato 18 settembre poi il network Varese terra di moto VaTM proporrà nel centro cittadino una passerella delle motociclette costruite nel varesotto dal 1900 ad oggi. Inoltre è previsto un mini Gran Premio a pedali per bambini dai 6 agli 11 anni con ricavato a favore di Unicef.

Ma c’è di più: dalla sinergia tra appassionati, arte e aziende è nata “Art Expo Vams Asi 2021″, una mostra interamente dedicata all’industria motoristica nel Varesotto «dove a metà del ‘900 erano attive oltre 70 aziende produttrici legate alle due ruote», ricorda Angelo De Giorgi, presidente del Club Auto Moto Storiche Varese.

La mostra, curata da Enrico Virardi vanta centinaia di affiche, manifesti, locandine e cartoline della collezione di Enrico Brugnoni «che sono vere e proprie opere d’arte in serigrafia firmate da grandissimi autori e riprodotte ingrandite per l’occasione per poter essere meglio lette dai visitatori», spiega il collezionista.

La mostra sarà inaugurata venerdì 17 settembre alle ore 17 i Camera di Commercio a Varese e ospitata in parte nello storico Palazzo Verbania di Luino prima di essere spostata, ai primi di ottobre, al Museo del volo di Volandia, a Somma Lombardo, per diventare parte dell’esposizione permanente.

L’ultimo appuntamento di questo mese di settembre all’insegna delle due ruote a motori è in programma sabato 25 settembre quando andrà in scena la “X Rievocazione della sei giorni di Varese per moto storiche”. L’evento trae origine della competizione che proprio 70 anni fa si svolse nel settembre del 51. Da da 10 anni Il Motoclub storiche Varese ripropone un’iniziativa che permette ai partecipanti provenienti da tutta Europa con le loro moto storiche di percorrere le strade più affascinanti del varesotto più scenografico tra Boschi Valli e laghi nell’ambito della manifestazione uno spazio particolare sarà riservato a SWM che festeggia i 50 anni del suo marchio possessori delle moto dall’azienda di Biandronno vi prenderanno parte con una prova di abilità un un concorso di eleganza una classifica finale dedicata.