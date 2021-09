Ubriaco sfascia il bar a Venegono Superiore e aggredisce i carabinieri

Da ubriaco perde la testa, sfascia il bar e alla fine aggredisce i carabinieri. È successo a Venegono Superiore: arrestato, è ora sottoposto all’obbligo di firma in caserma.

Serata di mercoledì: un 24enne, cittadino marocchino, si è ubriacato al bar e ha dato in escandescenza, probabilmente a causa del rifiuto da parte dei gestori di vendergli altro alcol, dopo che il soggetto dava già chiari segni di alterazione.

Il giovane prima ha causato danni al locale e minacciato i presenti, poi se n’è andato. Sulle sue tracce però si stavano già muovendo i carabinieri, che l’hanno rintracciato poco dopo: nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 24enne ha ingaggiato una colluttazione con i militari che che – sebbene colpiti – sono poi riusciti a immobilizzarlo e a trarlo in arresto.

Giovedì in tarda mattina il giovane è comparso davanti al giudice di Busto Arsizio per l’udienza di convalida: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’uomo – che aveva già riportato in passato denunce per resistenza a pubblico ufficiale – dovrà presentarsi tutti i giorni in caserma e dimostrare che sta rigando dritto.

Questa estate la vicina Castiglione Olona era stata teatro anche di un tentato omicidio, con il grave ferimento di una persona appena fuori da un locale pubblico. In quel caso non si trattava di una intemperanza, ma di un “regolamento di conti” per vicende private. Sembrava inizialmente che anche i fatti di sabato sera riguardassero il comune castiglionese, ma il sindaco, Giancarlo Frigeri, ha tenuto ad evidenziare come nulla sia avvenuto questa volta all’interno del paese, ma nella vicina Venegono.