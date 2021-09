Umberto Bossi compie 80 anni. Il senatur festeggia il traguardo in famiglia, nella sua casa di Gemonio, tante volte teatro di riunioni decisive per la politica italiana.

Un compleanno lontano dalla politica, anche se sono tanti i messaggi che sono arrivati per festeggiarlo. Il primo è stato Roberto Maroni, che con un tweet ha voluto augurare al “capo” un felice giorno. Come Maroni, anche gli ex colleghi di partito Roberto Castelli, Roberto Calderoli, Giancarlo Pagliarini tanti militanti noti e meno noti, personaggi del mondo della politica e del giornalismo (Bruno Vespa tra gli altri) hanno voluto rivolgere un pensiero all’ex ministro,

Domani è un giorno speciale, Umberto Bossi spegne 80 candeline.

TANTI AUGURI CAPO ❤️❤️

e tanti bei momenti passati insieme, che il tempo non cancellerà mai !! pic.twitter.com/uaRrKhkMIA — Roberto Maroni (@RobertoMaroni_) September 18, 2021

Tante le proposte per il compleanno dello storico leader e fondatore della Lega: torte speciali, canzoni “padane e anche una marcia in suo onore a Pontida. Ma il senatur starà a casa sua, insieme alla famiglia, alla moglie e ai figli. Qualcuno ha anche elaborato una speciale cartolina commemorativa su sfondo rosso con Bossi stilizzato che spegne le 80 candeline.

Nato a Cassano Magnago, Bossi è stato eletto per la prima volta in Senato nel 1987, poi per sei volte ha ricoperto la carica di deputato e senatore e per tre volte è stato parlamentare europeo. Nel 2001 fu nominato Ministro per le Riforme Istituzionali e la Devoluzione e nel 2008 torna al Governo come Ministro per le Riforme. Leader della Lega dalla sua fondazione nel 1984, si è dimesso nel 2012 (ma gli rimane la carica di Presidente a Vita) in seguito dello scandalo legato alle presunte distrazioni di fondi da parte della sua famiglia. Nel 2004 l’ictus che lo colpì, limitandone solo in parte l’impegno politico. Nel 2019 un nuovo malore lo ha costretto al ricovero in ospedale.