Un brindisi in piazza tra Matteo Bianchi e le donne candidate

Un brindisi per festeggiare la campagna elettorale ma con una particolarità. I calici in alto sono stati di donne candidate a sostegno di Matteo Bianchi. Si sono ritrovare in piazza Monte Grappa attorno al candidato sindaco per dimostrare che il centro destra rispetta le quote rosa ma va anche oltre: « Sono tutte donne con caratteristiche e competenze specifiche – ha commentato Matteo Bianchi- scelte per il valore aggiunto che portano alla coalizione».

Una decina di donne ha voluto presentarsi e portare le tematiche per cui si impegnerà in caso di elezione. Spicca tra tutti il bisogno di servizi in favore della donna lavoratrice come gli asili nido che vedranno agevolazioni per tutti e non soltanto per quelli comunali come previsto dall’attuale amministrazione. Servizi per garantire lo svolgimento della professione «Senza dimenticare che ogni bambino ha diritto di avere accanto la madre» ha però aggiunto Bianchi.

In tema di genitorialità si vorrebbero ampliare i posteggi “rosa” riservati alla gravidanza che, attualmente, sono solo due ma anche attingere maggiormente alla grande risorsa del volontariato per affrontare le troppe emergenze legate alla disabilità.

C’è chi solleva il tema della sicurezza in città e della tutela delle donne, e chi chiede più attenzione alle periferie « .. dimenticate da questa giunta per fare posto ai supermercati». Chi pone al centro il tema delle tasse locali, eccessivamente elevate e chiede un diverso incentivo per ampliare la quota di differenziata. C’è chi promette impegno per valorizzare il turismo e le bellezze del territorio a cominciare dal Campo dei Fiori e dal lago e chi, estetista con un esercizio avviato in città, vorrebbe maggior attenzione a un abbellimento interiore delle persone per superare la diffusa superficialità.