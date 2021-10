A Caronno Pertusella ufficiale l’apparentamento tra Galli e Persiano

La lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola ha chiuso l’accordo per l’apparentamento con la coalizione di centrodestra di Valter Galli.

I documenti sono stati depositati in Comune nella mattinata di domenica 10 ottobre, ultimo giorno utile per siglare accordi ufficiali.

«Valter Galli, concedendoci l’apparentamento, ha fatto un atto di coraggio, riconoscendo al mio gruppo il valore del risultato elettorale ottenuto in campo. Si è dimostrato inclusivo e pronto al confronto. Una scelta di sentita democrazia meritevole della nostra fiducia – commenta Antonio Persiano, candidato sindaco della lista che riunisce i gruppi di Domus e Albatros, storiche formazioni caronnesi che si sono presentate unite nella campagna elettorale 2021 -. Il risultato elettorale è stata la principale motivazione: seconda lista e prima per numero di preferenze espresse. Gli elettori ci hanno riconosciuto la qualità dei nostri candidati e l’offerta politica moderata. L’apparentamento era la condizione minima per poi discutere di programmi. Non potevano non rispettare i nostri elettori. Senza l’apparentamento con un appoggio esterno, ci saremmo dovuti sedere sul tavolo della minoranza e le nostre idee non avrebbero avuto alcun peso politico. Galli si è fidato, Giudici no».

Anche col centrosinistra c’erano state discussioni, ma non è stata trovata una quadra.

Per il ballottaggio si voterà domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Al primo turno Marco Giudici, sindaco uscente, sostenuto dal centrosinistra ha preso il 44,96% (2783 voti), mentre lo sfidante Valter Galli ha portato a casa il 38,93% (2410 voti). La lista di Antonio Persiano ha raccolto 997 voti pari al 16,11% e ora entra a far parte a pieno titolo della coalizione del centrodestra, anche nell’ottica della divisione dei posti in consiglio comunale.

A livello di liste, il Partito Democratico ha ottenuto 1760 voti pari al 30,58%, 972 voti pari al 16,89% la lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, Lega e Fratelli d’Italia rispettivamente il 15,10% e il 14,63% (869 voti per la Lega e 842 voti per FdI), Civico 2030 395 voti, pari al 6,86%, Forza Italia, 366 voti pari al 6,36%, l’Unione di Centrosinistra, 310 voti pari al 5,39%, Lista Cittadina 241 voti pari al 4,19%.