Al Quarto Stato di Cardano al Campo si sperimenta la creatività dal vivo

Per chi si fosse perso la prima straordinaria serata di “Pop! ritratti in circolo è il potere della creatività“, appuntamento dedicato al rapporto tra educazione e arte, al Circolo “Quarto stato” di Cardano al Campo, c’è la possibilità di rimediare: giovedì 4 novembre verrà infatti riproposto l’evento con una performance artistica in diretta dei ragazzi che hanno partecipato al progetto. Questa volta i protagonisti saranno gli ospiti della comunità “Baia” che presenterà due progetti. Saranno presenti Ettore Marotta per il progetto “Promozione lavoro” e i rappresentanti di “Arca88″ onlus di Binago e una volontaria de “Il bastone” onlus di Olgiate Olona.

Galleria fotografica "Pop! ritratti in circolo è il potere della creatività" 4 di 18

UN’ESPERIENZA UNICA

Durante la prima serata è venuta fuori una carica di umanità, spontaneità e gioia dei protagonisti a dir poco coinvolgente. Alessandro, Alessandra, Marco, Mohaimin, Michael, Patrizia A., Selenia, Fabrizio, Vilma, Cinzia, Giulia, Davide, Giovanna O., Patrizia P., Giovanna D., Franco, Elena, Alessandro M. e Daniele hanno partecipato al laboratorio artistico proposto dal Centro socio educativo diurno “Il faro“, dal centro socio educativo “La casa di Marina” , gestito dalla coop soc. Anteo ,e dall’artista Pino Ceriotti. I loro lavori sono in mostra al “Quarto stato” fino a venerdì 5 novembre.

Annarita Rea, educatrice della “Casa di Marina”, instancabile motore di questa iniziativa, ha sottolineato più volte l’importanza di stimolare la creatività per alimentare la gioia nei ragazzi e liberarli dalla noia. Ed è sufficiente dare uno sguardo alle opere esposte al “Quarto stato”, per rendersi conto di quanta gioia ha generato in loro questo progetto, sentimento che i ragazzi hanno espresso anche a parole durante la serata.

LA SPONTANEITÀ È FONDAMENTALE

«È un lavoro sull’immagine e su se stessi – ha spiegato Pino Ceriotti – I ragazzi quando disegnano si immedesimano al punto da immergersi totalmente nella loro creatività. È stata un’esperienza importante perché la loro spontaneità era qualcosa che cercavo da tempo».

«È stato un bellissimo percorso – ha aggiunto Massimo Raccagni, psicoterapeuta e responsabile del centro socio educativo – tutt’altro che semplice, perché il contesto pandemico ha accentuato quel senso di isolamento dei ragazzi e delle loro famiglie. Il progetto è servito anche a recuperare uno spazio di socialità».

Tra i soggetti che collaborano con il Centro socio educativo anche la scuola di arte circense “Circo sbocc“, diretta da Marco Raparoli, aperta nel 2016 nell’ex campo di bocce di Cardano al Campo. Dopo circa dieci incontri e lezioni aperte, i ragazzi hanno dato vita a uno spettacolo tutto loro.

Il “Quarto stato” di Cardano al Campo si conferma a sua volta un luogo di grande aggregazione sociale. «Il circolo nato da un desiderio di accoglienza – ha concluso Daniele Crespi, uno dei fondatori- e questo palco per dare spazio all’arte».

Per informazioni e prenotazioni

http://www.circoloquartostato.it/

mobile 349 450 6893

info@circoloquartostato.it