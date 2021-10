Anche “Noi civici per Varese” ha scelto: niente apparentamento, libertà di voto

Dopo la riunione di analisi dopo il primo turno, anche “Noi civici per Varese” ha scelto: non farà apparentamenti, nè darà indicazioni di voto. «Ringrazio tutti coloro che hanno espresso la propria fiducia votando me, “Noi civici per Varese” e i candidati consiglieri» ha esordito Caterina Cazzato nella nota che precisa la loro posizione.

«Nella vita, in generale, e, in particolare, per l’ affermazione e la difesa dei diritti civili è importante nutrire la propria coscienza critica con curiosità e maturità attraverso la conoscenza di nuove proposte, come hanno fatto i nostri elettori – ha continuato la candidata sindaco della lista Civica – Confidando nella consapevolezza dell’utilità delle loro scelte, “Noi civici per Varese”, coerentemente con i propositi già espressi, non dara’ indicazioni di voto: solo così i nostri elettori, secondo la propria coscienza, saranno pienamente protagonisti nella scelta dell’ indirizzo politico della città per i prossimi cinque anni».