Appuntamento \"spaziale\" al Premio Chiara con Giovanni Caprara

Non capita tutti i giorni di incontrare qualcuno che ha dato il proprio nome a un asteroide. È quel che sarà possibile venerdì 29 ottobre, alle ore 20.30 in Villa Recalcati Varese, nell’appuntamento che il Premio Chiara 2021 dedica a Giovanni Caprara e alla sua “Breve storia dello spazio”, edita da Salani.

Caprara, presidente dell’UGIS, Unione Giornalisti Italiani Scientifici, docente al Politecnico di Milano, responsabile della redazione scientifica del “Corriere della Sera” dal 2002, è uno dei massimi esperti in Italia di storia della scienza e dell’esplorazione spaziale, con numerose pubblicazioni, tradotte in Europa e negli Stati Uniti. Ed è, come detto, “papà” di 10928 Caprara, un asteroide in orbita tra Marte e Giove, dedicatogli dall’International Astronomical Union.

A dialogare con lui sarà Luca Molinari, presidente della Società Astronomica Schiaparelli di Varese. “Breve storia dello spazio” ci conduce in un grande viaggio condiviso dalla Terra allo spazio, un’esperienza che ha sempre alimentato i nostri sogni e che pone le basi per il futuro di tutta l’umanità.

Il volo spaziale è una delle più grandi conquiste dell’uomo nel ventesimo secolo. I primi coraggiosi pionieri hanno portato alla nascita dell’astronautica trasformando il sogno di poeti e visionari dei secoli scorsi nella scienza e nella tecnologia. Le loro idee e realizzazioni hanno permesso di uscire dalla Terra ed esplorare il cosmo. Ed ecco che i sogni della fantascienza sono diventati a poco a poco realtà: per la prima volta l’uomo è riuscito a mettere piede su un altro corpo celeste. Ma c’era un altro sogno che l’umanità ha sempre inseguito: capire se la vita fosse nata anche al di fuori della Terra, su altri pianeti. Per questo è iniziata la ricerca di tracce passate o presenti su Marte, la cui natura iniziale era simile alla Terra, e pure altrove, su alcune lune del sistema solare. Le sonde interplanetarie sono poi riuscite a raggiungere e mostrare il volto dei pianeti più remoti fino a Plutone e i satelliti astronomici hanno rivelato dimensioni, età e misteri dell’universo con sempre maggior precisione. Un libro che racconta questa storia attraverso i personaggi che ne sono protagonisti cogliendo i passi fondamentali di un’avventura e di un’esplorazione che, nata tra l’Europa e gli Stati Uniti, ora coinvolge anche gli altri continenti.

