Calano i contagi nel Varesotto ma rimane 5 volte più elevato il tasso di positività tra i non vaccinati

Scende ancora il numero di nuovi positivi in provincia di Varese che passano dagli attuali 291 ai 318 del 29 settembre scorso. Nonostante questo territorio si confermi al vertice lombardo per incidenza ogni 100.000 abitanti ( 32,60 contro la media regionale di 22,90) il trend è in controtendenza rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il tasso di positività dei 25.517 tamponi effettuati è del 2,6% e, in totale, rimango ancora positivi al Sarà CoV2 668 varesini . ( qui i dati della scorsa settimana)

ANDAMENTO NEI TERRITORI

L’andamento dei contagi è contenuto in tutti i territori del distretto dell’Asst Sette Laghi dove è rientrato nella media sotto i 50 casi anche ad Arcisate, e in quelli dell’ASST Valle Olona.

L’unico dato che Ats Insubria sta monitorando è quello dell’età dei nuovi positivi: sono in calo in contagi tra i ragazzi mentre si nota una leggera ripresa tra quelli delle fasce più a rischio sopra i 65 anni e 75 anni.

NUOVI CONTAGI TRA VACCINATI E NON VACCINATI

Si abbassa da 54 a 52 anni l’età mediana di chi è risultato positivo nonostante il doppio vaccino contro l’età media di 28 anni tra i non vaccinati che continuano a registrare un’incidenza nettamente superiore di positività rispetto a chi si è vaccinato: nel primo caso di parla di 1512 casi, cioè 4,2 per mille contro i 983 casi per i vaccinati con un tasso dello 0,86 per mille. ( qui i dati rilevati la scorsa settimana)

Il rapporto tra le due categorie di cittadini è del 4,89, dato stabile rispetto alle rilevazioni precedenti.