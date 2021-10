“Caserma Garibaldi alla burocrazia, Palazzo Estense ai turisti”

Stavolta, davanti alla caserma Garibaldi, erano addirittura in tre: Il candidato sindaco di Varese del centrodestra Matteo Bianchi, il presidente della regione Lombaria Attilio Fontana, l’assessore a cultura e autonomia Stefano Bruno Galli.

Tutti a ribadire la “brillante idea” – come ha più volte ripetuto Fontana – di Bianchi, che se diventerà sindaco vuole spostare gli uffici comunali ora ospitati a palazzo Estense nella caserma Garibaldi in ristrutturazione, e rendere disponibili i locali della reggia D’Este ai turisti.

Una proposta «Che vuole eliminare il degrado riempiendo la piazza di gente perbene» come ha spiegato Bianchi, «Che permetterebbe di utilizzare una perla nascosta, assolutamente sottovalutata come palazzo Estense» ha aggiunto Galli, e che è «Può essere perfettamente portato avanti, malgrado le polemiche che sono state avanzate, sciocche e che non fanno onore a chi le fa».

Nel video, tutti i particolari.