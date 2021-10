Una castagnata di solidarietà per gli ospiti del canile di Varese

Halloween è alle porte e quale modo migliore di festeggiare se non con una merenda a base di caldarroste e cioccolata calda?

Domenica 31 ottobre, infatti, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane organizza presso il Canile di Varese, dalle 14:30 alle 17, una Castagnata aperta a tutti, con un omaggio speciale per chi parteciperà mascherato. Il ricavato dell’evento sarà interamente utilizzato per le spese di mantenimento, cura e benessere degli animali ospiti della struttura.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 3200271543 o scrivere una email all’indirizzo info@legadelcane-va.it