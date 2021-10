Il cordoglio di Anpi Luino per la scomparsa di Uta Wagner

“Nel pomeriggio di mercoledì, 20 Ottobre, Uta Wagner è uscita definitivamente di scena. Faceva parte del direttivo ANPI di Luino ed era stata candidata come capolista di Sinistra alternativa alle recenti elezioni comunali di Varese. Attrice di teatro, era nata a Monaco di Baviera 87 anni fa. Aveva però vissuto a Bruxelles e a Vienna e, da una decina di anni, si era stabilita a Colmegna nella casa fatta costruire dal padre negli anni ’60. Ha trascorso una vita intera a girare per i teatri del vecchio continente per far conoscere l’opera di Bertolt Brecht ed è diventata marxista dopo aver conosciuto il marito, un belga che aveva militato nella Resistenza durante l’occupazione nazista. Avrebbe voluto continuare a diffondere i suoi ideali di giustizia sociale ed a testimoniare gli orrori generati dal nazifascismo, ma ha dovuto arrendersi di fronte alle difficoltà di una salute divenuta sempre più precaria col passare degli anni. La ricorderemo per il suo spirito combattivo contro le ingiustizie della nostra società“.

Queste le parole di Anpi Luino per esprimere il cordoglio dovuto alla scomparsa dell’importante figura di riferimento per i valori dell’antifascismo e della lotta politica.