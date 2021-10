CreŌSphere, l’evento dedicato all’innovazione responsabile

Como, un distretto produttivo che da sempre parla di moda, tessile e creatività. Ed è proprio qui che, nel cuore del territorio comasco, Creazioni Digitali, azienda leader del textile digital printing e Kornit Digital, multinazionale israeliana capofila dell’innovazione nel settore FashionTech, hanno deciso di dar vita ad un evento, CreŌSphere, dedicato all’innovazione responsabile.

Un evento unico nel suo genere, sviluppato su due giorni, il primo dei quali, il 26 ottobre 2021, organizzato nella splendida cornice di Villa Erba a Cernobbio, mentre l’indomani, mercoledì 27 ottobre, all’interno del CreŌ Center, il centro sperimentale di Creazioni Digitali.

CreŌSphere è l’occasione per condividere idee, visioni e scoprire le caratteristiche delle macchine Presto S e Atlas Max di Kornit Digital e del servizio di altissima qualità offerto da Creazioni Digitali.

Nello specifico, CreŌSphere si è articolato come segue: il 26 ottobre è stata realizzata una serata dedicata alla sostenibilità, responsabilità e della mentalità che guida le due aziende e dei risultati che è possibile ottenere quando si adotta questo mindset. Con alcuni portavoce dell’innovazione sostenibile, tra i quali Giusy Bettoni di C.L.A.S.S., Stefano Babbini di Mogu e i CEO di Creazioni Digitali e Kornit Digital, rispettivamente Roberto Lucini e Ronen Samuel.

Il giorno seguente, il 27 ottobre, una giornata di porte aperte presso il CreŌ Center, il centro produttivo e sperimentale di Creazioni Digitali dove creatività e ispirazione si incontrano e dove l’innovazione responsabile sarò uno dei pilastri su cui, poi, costruire le macchine e i processi necessari a garantire sostenibilità e innovazione. Si avrà così la possibilità di visitare il “dietro le quinte” dell’eccellenza del textile digital printing comasco e toccare con mano le potenzialità di Presto S e Atlas Max di Kornit Digital, nonché scoprire curiosità, processi e idee che guidano il concetto di sostenibilità delle due aziende partner.

Roberto Lucini, fondatore e amministratore delegato di Creazioni Digitali, ha detto: “Grazie alla partnership tra Creazioni Digitali e Kornit Digital vogliamo mettere a disposizione delle aziende tessili una tecnologia unica, frutto di un’innovazione responsabile destinata a rivoluzionare il processo di stampa per l’abbattimento dell’inquinamento, le tempistiche accorciate, la flessibilità unita a incredibili potenzialità dal punto di vista creativo”.

“Abbiamo cominciato a credere e mettere in atto processi in grado di impattare meno l’ambiente nel 2016, quando ancora in pochi, pochissimi parlavano di sostenibilità. La pandemia non ha frenato la nostra volontà di investire nell’innovazione tecnologica e nella sostenibilità, da qui la volontà di stringere questo rapporto con Kornit Digital che, dal mio punto di vista, è una grande opportunità non solo per Creazioni Digitali, ma per l’intero distretto tessile comasco chiamato a rispondere con forza, continuità e credibilità alle tematiche eco”.

Ronen Samuel, CEO of Kornit Digital ha detto: “Creazioni Digitali è leader riconosciuto nella stampa tessile e una realtà votata all’innovazione a Como. In Kornit siamo orgogliosi di collaborare con Creazioni Digitali mentre progettiamo il sistema operativo per la moda sostenibile on-demand. Stiamo osservando un cambiamento nell’industria tessile e della moda, e il digitale sarà un catalizzatore per modernizzare il business, rompere le barriere tra immaginazione e applicazioni fisiche, connettere i consumatori e i produttori su scala globale, e creare davvero un nuovo modello che offra sostenibilità e redditività, senza sprechi. Insieme stiamo mostrando ai produttori come creare di più con meno, ridurre la propria impronta di carbonio e dare forma illimitata alla creatività, trascendendo i problemi ambientali, logistici e di sovrapproduzione che da sempre hanno afflitto l’industria della moda.”

Creazioni Digitali

Creazioni Digitali nasce a Como nel 2006 grazie all’intraprendenza di Roberto Lucini, imprenditore nel settore della stampa tessile con un’esperienza ventennale. Specializzata nella stampa digitale a sublimazione, con l’evolversi delle tecnologie e grazie a partnership di assoluto prestigio, Creazioni Digitali ha accresciuto la propria sensibilità ed il proprio impegno in valori fondamentali come il rispetto per l’ambiente e la sostenibilità. Nel 2015 Creazioni Digitali ha dato vita al progetto GreenDrop, un servizio che permette di stampare in digitale con inchiostri a pigmento direttamente su tessuto. Grazie alla partnership con Kornit Digital, l’azienda ha effettuato un nuovo passo avanti nella propria offerta di stampa, impegnandosi sempre di più nell’ambito dell’innovazione sostenibile e mettendo a disposizione di aziende e startup il nuovo centro sperimentale Creò.

Kornit Digital

Kornit (NASDAQ:KRNT) è il leader dell’innovazione in FashionTech che sviluppa tecnologie digitali su richiesta che alimentano i marchi più grandi e in più rapida crescita di oggi nel settore della moda, dell’abbigliamento sportivo e dell’arredamento per la casa, guidando questi settori a diventare completamente sostenibili e attenti all’ambiente. Kornit ha la missione di trasformare il mondo della moda [e dei tessuti] per creare un mondo in cui si produca solo ciò che sia veramente necessario, senza sprecare nulla.