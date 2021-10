A Crosio della Valle impiegati in quarantena e il Comune chiude per mancanza di personale

Il Comune di Crosio della Valle resterà chiude i battenti da oggi e fino a data da definire a causa del Covid.

Lo comunica il sindaco Marco Bortolussi che oggi, in un avviso alla cittadinanza, ha spiegato che “a causa della messa in quarantena di parte del personale gli uffici restano chiusi fino a nuova comunicazione per assenza di personale”.

E’ comunque garantita la reperibilità telefonica con l’ufficio anagrafe, la segreteria, l’ufficio tecnico e l’ufficio tributi, secondo la tabella oraria pubblicata qui.

Il rilascio e il ritiro dei certificati anagrafici, di stato civile e la prenotazione delle carte d’identità verrà garantita su appuntamento telefonico, chiamando il numero 0332 949888 (interno 5)