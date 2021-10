Cuasso al Monte, una domenica alla scoperta del Parco delle 5 vette

Il gruppo Amici del Parco 5 vette organizza per domenica 10 ottobre una camminata alla scoperta dei luoghi più belli del Parco.

Si parte alle 8,45 dalla frazione Cavagnano di Cuasso al Monte, si sale all’Alpe Tedesco poi in Val de Corni per arrivare al Piambello, al Sass di Böll, in località Rocce rosse e infine rientrare, passando per Imborgnana.

L’escursione è lunga circa 14 chilometri, con un dislivello di 600 metri circa. La partecipazione è gratuita, basta inviare un messaggio Whatsapp al numero 338 9301343 (Fabrizio).

E’ necessario un abbigliamento adeguato a camminare in montagna ed eventuale pranzo al sacco. Per chi desidera c’è la possibilità di pranzare in un ristorante della zona al prezzo di 20 euro.