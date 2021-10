A Cuveglio la minoranza chiede consigli comunali in streaming

La minoranza in consiglio comunale a Cuveglio chiede in una nota l’attivazione del servizio di trasmissione dei cionsigli comunali in streaming.

«A causa della pandemia, i consigli Comunali di Cuveglio si tengono in remoto o a porte chiuse da oltre un anno», scrivono i consiglieri di “Cuveglio al Centro”.

«Per questa ragione, oggi il nostro gruppo ha presentato una mozione per chiedere che il Comune di Cuveglio

si metta al passo coi tempi garantendo: la diretta streaming e la pubblicazione delle registrazioni dei Consigli Comunali».

Questa misura, dicono i consiglieri, è già stata adottata da tempo in molti Comuni, a prescindere dalla pandemia. Si tratta di un piccolo, quanto simbolico, segno di trasparenza e apertura.

«Nonostante il rifiuto, peraltro mai motivato, di un’assemblea pubblica sul PGT da parte del Sindaco e della sua maggioranza, vogliamo sperare che l’Amministrazione di Cuveglio cambi atteggiamento e dimostri coi fatti di favorire la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini» conclude la minoranza.