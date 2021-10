Dal 25 ottobre torna per tutti gli studenti di Varese la campanella delle 8

Si torna in classe alle ore 8. Dal prossimo 25 ottobre, tutti gli studenti delle scuole superiori ritroveranno l’antica consuetudine dell’ingresso unico.

In alcune aree della provincia, come il Tradatese e a Luino, è già realtà. Dal 25, invece, la novità sarà estesa alla cittadinanza Varese e a Sesto Calende. Il tavolo negoziale prefettizio, a cui aderiscono i principali attori scuole, trasporti e istituzioni, lo aveva indicato come obiettivo. Il percorso è stato lungo ed è ancora in elaborazione. L’arrivo in massa degli studenti richiederà anche il potenziamento dei mezzi di trasporto. L’agenzia del trasporto pubblico si sta attrezzando coinvolgendo le diverse ditte che garantiscono il servizio.

In un settore dove, comunque, vige l’autonomia, sarà possibile che ciascuna scuola aderisca o meno al nuovo orario scolastico con unico ingresso alle 8 e uscita alle 12 o 13, a volte 14, in base al monte ore. Ci sono istituti che non riescono a garantire il distanziamento in classe per cui manterranno lo scaglionamento.

La normalità, quindi, torna a fare capolino e dal 25 il traffico di inizio giornata sarà di nuovo quello tradizionale, con qualche pullman in più.