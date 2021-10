Dal “castello” di Samarate la magia di Ale e Giulia conquista l’America

Lo spettacolo di magia a Villa Montevecchio di Samarate, vicino a Malpensa, incanta gli Usa in una seguitissima trasmissione americana. Protagonista della (inattesa) magia sono l’apprezzata coppia di illusionisti Ale Bellotto e Giulia Musso.

Lui illusionista, lei attrice, hanno iniziato a lavorare insieme a uno spettacolo «non ancora andato in scena a causa dell’emergenza Covid». Hanno alle spalle però una carriera di illusionismo («preferisco al termine magia») ben avviata, che li ha portati alla ribalta anche a livello nazionale e ora anche all’estero, grazie ad un numero – apprezzatissimo – che è stato appunto inserito anche dentro alla trasmissione Penn&Teller: Fool Us, giunta alla ottava stagione e registrata a Las Vegas.

Un riconoscimento nato per strade impreviste e di cui si sono resi conto man mano. Qualche mese fa Ale Bellotto ha ricevuto una telefonata da un prefisso americano: «Ho sentito suonare il telefono e ho sentito parlare inglese. Ho subito passato il telefono a Giulia, che ha studiato a New York».

Era la produzione dello show americano. Ma come li avevano scovati? «Ci avevano visto a Masters of Magic Convention nel 2017, evento internazionale a Saint Vincent» racconta ancora Ale Bellotto, che è originario di Mornago e ha iniziato la sua carriera da illusionista ai tempi dell’università, dopo essere capitato per caso in uno stand alla fiera del fumetto a Milano.

Dopo la telefonata, Ale Bellotto e Giulia Musso (da Monza) sono stati coinvolti anche nel percorso creativo della puntata della trasmissione: «Ci hanno creato di trovare una location speciale – raccontano – e abbiamo proposto un paio di idee tra cui anche Villa Montevecchio a Samarate», che è poi diventata in effetti la location prescelta dalla produzione. «La conoscevamo la villa anche per la scuola di musica con cui collaboravamo – aggiunge Giulia – e ci è sembrato un buon luogo».

Risalente alla fine dell’Ottocento, in stile neogotico che richiama un castello, la villa Montevecchio ha in effetti i numeri per affascinare uno spettatore americano. «La sala al piano terra ospita il numero vero e proprio, ma altre scene sono state girate in altre sale e nel giardino». Come già per la stagione 7, la produzione dello show americano si è adattata al contesto di limitazioni per la pandemia e ha previsto una regia “a distanza”, in cui i registi dettavano tempi e istruzioni dagli Usa a Samarate.

L’esibizione di Ale e Giulia – che era stata inclusa anche nel trailer della trasmissione – è andata in onda negli Usa la sera del 15 ottobre 2021, quando in Italia era notte, nella terza puntata dello show, che ha visto protagonisti anche Amanda Nepo, il giapponese Shoot Ogawa e il newyorkese Mark Clearview.

L’esito del numero è un po’ inatteso, perché (spoiler) gioca su un classico dell’illusionismo, la donna che viene segata in due: «Con questo numero tentiamo un po’ di ribaltare i ruoli tradizionali: nella grande illusione sono io quello che finisce tagliato in due, non l’assistente».