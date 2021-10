Ddl Zan, Varese scende in piazza contro la decisone del Senato

Un sit-in di protesta contro l’affossamento del Ddd Zan. È organizzato da diverse realtà associative e sindacali del territorio ed è in programma per domani (27 ottobre), alle 19, in Piazza Monte Grappa di Varese.

“Il Parlamento non è riuscito, ancora una volta dopo 25 anni, non è riuscito a consegnare al Paese una legge che tuteli le persone sulla base di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità”, spiegano gli organizzatori.

Tra le realtà presenti in piazza ci saranno Arcigay Varese, Agedo, CGIL Varese, Cuorinversi – Circolo ARCO, ANPI Varese e molte altre. È possibile restare aggiornati sull’evento sulla pagina Facebook del gruppo ArciGay.