A Duno 350 nomi incisi nella pietra: sono i medici morti per covid

«Serve. Servirà a storicizzare quello che è stato e ci auguriamo mai tornerà: la pandemia e le paure che ci ha fatto vivere, e soprattutto il ricordo di quanti non ce l’hanno fatta e sono morti sul campo per curare gli altri».

Nel Tempio votivo dei medici d’Italia di Duno, nelle pareti dove ogni anno vengono scolpiti i nomi dei medici che hanno perso la vita in servizio non c’è più posto.

Troppe vittime negli ultimi mesi, nell’ultimo anno e mezzo di lotta al covid dove proprio in provincia di Varese è cominciata la conta con la tragedia di Roberto Stella.

E per questo a Duno lo scorso fine settimana hanno trovato posto oltre 350 nomi incisi sulle stele in pietra che per sempre rimarranno a ricordare questo sacrificio.

Quindi a questo sono rivolte le parole della presidente dell’ordine dei medici della provincia di Varese Giovanna Beretta che sabato scorso era nel grazioso santuario della Valcuvia, in una piazza che sembra una bomboniera e fra la tranquillità di queste montagne per portare un saluto e un segno di riconoscenza ai colleghi periti sul campo.

L’inaugurazione delle stele è avvenuta con la messa officiata dal vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni e una rappresentanza di medici varesini.

È un elenco, quello stilato dal sito dell’ordine dei medici che raggela il sangue e mette i brividi leggere il primo caduto di questa pandemia in servizio, proprio il nostro Roberto Stella, l’11 di marzo del 2020, e l’elenco che va giù e ancora più giù e si ferma al numero 365 Bernardo Cozzolino † 17 10 2021 Medico di Medicina Generale e con la dicitura, terribile “*Notizie in aggiornamento”.