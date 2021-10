Federico Bianchessi presenta “Parole di Traverso” in biblioteca a Varese

Giovedì 11 novembre a Varese si terrà la presentazione del libro “Parole di Traverso” di Federico Bianchessi Taccioli edito da Macchione. Un appuntamento con la partecipazione dell’autore alle ore 18 presso la Sala Morselli della Biblioteca Civica di via Luigi Sacco 9 (CLICCA QUI PER PARTECIPARE).

L’autore

Federico Bianchessi Taccioli, nato a Milano nel 1956, laureato all’Università Cattolica in Storia contemporanea, giornalista (Corriere della Sera, Il Mondo, Il Giornale, La Voce, L’Indipendente, La Prealpina), vive a Varese dal 1996. Autore di romanzi (Un tetto alla Scala, Il caso del romanzo inesistente), ha pubblicato con Macchione la ‘fiabaromanzo’ La Passione di Gesù raccontata dagli animali e la biografia Gianni Caproni. Una storia italiana.

L’opera “Parole di Traverso”

Il pittore Guttuso difende, con l’aiuto della lingua siciliana, le sue scelte per l’affresco della Fuga in Egitto. Piero Chiara decide di chiamare Pallino il cane di Trimalcione nel ‘Satiricon’. Una traduzione sbagliata in un summit strategico per la pace mondiale provoca la condanna a morte dell’interprete. Sognare Emily Dickinson in una vasca da bagno. Le misteriose lettere di Joyce alla figlia Lucia. La sfida dei pescatori al mafioso. L’elogio di Montale al suo traduttore americano. Una star di Hollywood colpita da infarto cerca sul set la sua ultima battuta. Un console tedesco alle prese con le poesie di Leopardi. Ma cosa vorrà dire ‘fare sarakasi’? Un equivoco lessicale trasforma un gioco in tragedia. In quale lettera dell’alfabeto vorreste trasformarvi?

Tra finzione e realtà, tra storia e fantasia, il filo contorto e a volte strappato dell’incontro-scontro tra lingue e linguaggi ci svela nei sedici racconti di questa raccolta il romanzo intrecciato dalle parole nelle nostre vite. Primo classificato IV Premio Internazionale “Salavatore Quasimodo”. Premio della critica IV Edizione Milano International 2020.