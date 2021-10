Halloween beffardo per la Uyba. Scandicci espugna Busto al tie-break

La prima partita domenicale alle E-work Arena di questa stagione finisce con il 2-3 (21-25 25-23 25-16 18-25 12-15) a favore della Savino del Bene Scandicci e con un certo amaro in bocca in casa bustocca, dove resta un solo punto per la classifica.

Le biancorosse di Musso hanno lottato fino all’ultima palla ma non sono riuscite a contenere gli attacchi delle toscane che si sono presentate in grande spolvero in viale Gabardi. Prestazione positiva per Mingardi che finisce con 27 punti a tabellino, buona gara anche di Bosetti, soprattutto in seconda linea in fase difensiva, e di Olivotto al centro ma non è bastato a superare le ospiti di Barbolini. Guidate dall’accoppiata formata da Lippmann e Pereira, 23 e 20 punti a segno.

A fine partita l’ex di turno Bosetti si complimenta con le avversarie e sottolinea i troppi errori della formazione bustocca: «Brave loro perché hanno trovato la forza di rialzarsi dopo un terzo set giocato non al meglio. Noi abbiamo un po’ mollato nel quarto, non abbiamo spinto in battuta e abbiamo fatto errori che prima non avevamo fatto. Scandicci è una squadra con tante campionesse che in questi momenti si vedono tutte, un team che punta alla finale del campionato. Il dispiacere più grande di stasera è aver mollato nel quarto set ma in ogni caso brave loro. Per quanto mi riguarda sto crescendo, sono molto soddisfatta del mio percorso».

La partita

Coach Musso schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Stevanovic e Olivotto al centro, Bosetti e Gray in attacco, Zannoni libero. Nel primo set Scandicci parte subito bene e si porta sul 4-7. Bosetti e Grey provano a reagire e riportano le farfalle a meno 1 (7-8). Busto sbaglia tanto e coach Musso è costretto a fermare il gioco per ben due volte per provare a riportare ordine. Mingardi tiene accesa la speranza (14-18) dall’altra parte della rete Lippman è infermabile (16-21). Chiude Zilio Pereira 21-25.

Il secondo parziale inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (9-9). Si continua a giocare con tanta spettacolo in campo fino al 18 pari. Sul 22-21 la panchina di Scandicci ferma il gioco e al rientro in campo Gray chiude 25-23.

Nel terzo set le padrone di casa partono bene e si portano sul 10-6 poi sbagliano qualcosa e concedono terreno Scandicci che si porta a -1 (11-10). La Uyba vola approfittando anche di tanti errori delle avversarie (21-15). Mingardi chiude 25-16.

Il quarto set inizia in equilibrio con le due formazioni decise a darsi battaglia (12-12). Le toscane guadagnano terreno grazie a Zilio Pereira (6-19).La Uyba sbaglia troppo e le toscane ne approfittano per chiudere il set 18-25.

Il tie break

Ancora tanto equilibrio e si va al cambio campo sul 6-8 a favore delle ragazze di coach Barbolini. Finale punto a punto con azioni che esaltano i tifosi sugli spalti. Alberti a muro chiude 12-15.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci 2-3

(21-25 25-23 25-16 18-25 12-15)

Busto A.: Bosetti 10, Stevanovic 10, Poulter 4, Gray 13, Olivotto 14, Mingardi 27, Zannoni (L), Bressan, Ungureanu, Battista. Non entrate: Herrera Blanco, Monza, Jelmini (L), Colombo.

Scandicci: Zilio Pereira 20, Alberti 6, Lippmann 23, Pietrini 6, Silva Correa 13, Malinov 5, Castillo (L), Angeloni, Orthmann, Napodano. Non entrate: Camera (L), Lubian, Bartolini, Milanova.

Arbitri: Bassan, Spinnicchia.

Note. Busto: ace 3, errori 13, muri 6. Scandicci: ace 2, errori 9, muri 11. Durata set: 26, 31, 23, 26, 18. Spettatori 1650