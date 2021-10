Il neo sindaco Calegari festeggia a Cislago: “I cittadini hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto”

Con 1.917 voti è Stefano Calegari il nuovo sindaco di Cislago.

La sua squadra di IES – Impegno e Serietà, composta per lo più da persone che hanno già avuto esperienza nella politica locale, ha vinto con il 41,77% dei voti espressi.

«Ci speravo perché abbiamo lavorato tanto con un gruppo entusiasta – dichiara a caldo il neo sindaco Calegari -. I cittadini hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, per cui tanta soddisfazione».

Classe 1962, sposato e padre di tre figli, Calegari è già stato sindaco di Cislago dal 1992 al 2001, poi assessore con delega a Istruzione e Cultura per quattro anni fino al 2006 e dal 2006 al 2011 consigliere comunale nella lista “Insieme con Cislago”. «Il mondo è cambiato, ma non ho vissuto questi anni fuori dal mondo – commenta Calegari -. Penso di avere i piedi per terra, lavoro nella società per cui so com’è cambiato il mondo e penso di avere gli strumenti per poter affrontare i nuovi problemi e i nuovi bisogni con le giuste risposte».

Quello che ha certamente contraddistinto questa tornata elettorale, a Cislago come negli altri Comuni al voto, è stata la bassa affluenza.

A Cislago ha votato il 54,62% degli aventi diritto, contro il 60,96% di cinque anni fa. «Questo è un dato negativo che analizzeremo e sul quale dovremo lavorare – commenta il neo sindaco -. Dovremo riavvicinare i cittadini alla politica, alle istituzioni. Dobbiamo essere capaci di riappassionare le persone alle istituzioni, al lavoro e alla collaborazione. Dobbiamo creare un clima di confronto e non di scontro e attraverso questo credo che recupereremo questo gap».

Sulle prime azioni in qualità di primo cittadino Calegari dichiara: «Tutte le cose che abbiamo inserito nel programma sono una priorità, quindi ognuno dei membri del nostro gruppo prenderà un pezzo di quel programma e da subito lavorerà. Sicuramente le priorità saranno i giovani e gli anziani. Dobbiamo dare un futuro a Cislago, quindi dobbiamo investire sui giovani e dobbiamo avere rispetto per i nostri anziani, quindi occuparcene in maniera seria e concreta».