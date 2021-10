Incidente tra Sesto e Besnate, code in autostrada

Mattinata complicata per chi ha imboccato l’autostrada nel tratto compreso tra Sesto Calende e Besnate. A causa di un incidente accaduto intorno al chilometro 7 si è formata una coda lunga circa 3 chilometri in direzione Milano.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale incaricata di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni non risultano persone ferite, per lo meno in modo serio.

(Articolo aggiornato alle 9,15 di martedì 19 ottobre)