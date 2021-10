La Caronnese si ferma sul pari: 1-1 contro il Casale

La Caronnese gioca una bella partita contro l’ambizioso Casale ma anche questa volta non riesce a trovare quella vittoria che ancora manca ai rossoblu in questa stagione. Al “Comunale” termina 1-1 e questa volta è la squadra di Manuel Scalise a recriminare per non aver conquistato la posta piena.

La gara si era aperta nel migliore dei modi per la Caronnese: basta un minuto a capitan Federico Corno (foto) per sbloccare la sfida con un mancino dal limite dell’area e indirizzarla nella giusta direzione.

I rossoblu però non chiudono la gara nonostante qualche azione interessante e nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio al 42’ con Silvestri che devia una deviazione di Candido siglando il punto dell’1-1 con il quale si conclude la gara.