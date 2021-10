La chiesa di Gorla resta senza campane, ma è solo per manutenzione

Nella giornata di ieri, giovedì 28 ottobre, la chiesa santa Maria Assunta di Gorla Maggiore è rimasta senza campane.

Un’assenza che si protrarrà per sei settimane: questo, secondo quanto comunicato dal parroco, don Valentino Viganò, il tempo necessario per effettuare quei lavori di manutenzione che sono risultati necessario per il corretto funzionamento delle campane.

Un evento, quello della “discesa” delle campane, che ha catturato l’attenzione dei gorlesi, grandi e piccini, incuriositi dalla possibilità di guardare il campanile senza campane e al contempo di averle tutte a terra.

La curiosità per l’intervento (foto di Giorgio Crosta dal gruppo Facebook “Oggi in valle Olona”)

Le campane torneranno in postazione in tempo per le feste natalizie. Don Valentino Viganò ha assicurato che verranno reinstallate sul campanile dopo essere state benedette dinanzi alla comunità gorlese.

Il dettaglio di una delle campane (foto di Giorgio Crosta dal gruppo Facebook “Oggi in valle Olona”)