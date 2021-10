La Fondazione comunitaria del Varesotto finanzia 52 progetti mirati “a costruire fiducia e solidarietà”

Sono 52 i progetti finanziati dal bando Interventi Sociali di Fondazione Comunitaria del Varesotto che ha visto 71 domande presentate a fronte di uno stanziamento iniziale di 400 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 506.000 euro.



«Con questo Bando – dice Maurizio Ampollini, Presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – abbiamo voluto puntare l’attenzione su progetti che mirano a costruire la fiducia, il senso di appartenenza e la solidarietà fra le persone che vivono le comunità e i territori. Ciò è possibile grazie a interventi concreti che saldano i legami e creano occasioni per ripensare i servizi alla persona, anche alla luce dell’emergenza che abbiamo vissuto».

Su 52 progetti finanziati sono 27 quelli che hanno ottenuto un sostegno superiore al 50% del costo totale dell’intervento: un dato che mette in evidenza la bontà delle progettualità e la loro capacità di cogliere i bisogni del territorio e di offrire risposte adeguate nei diversi ambiti di intervento.

Impossibile raccontare tutte le azioni e gli interventi che, nei prossimi mesi saranno attivati sul territorio provinciale dagli enti beneficiari, ma sicuramente si possono citare due progettualità per le quali Fondazione Comunitaria – riconoscendone Il forte impatto – è “maggior sostenitore”: si tratta di “Sport si può 2022” presentato da Polha Varese e del progetto “Fait Costruire futuro” di Officina025 Amici della Neuropsichiatria infantile di Gallarate.

In generale le linee di sostegno messe in campo saranno legate da una parte ad iniziative di contrasto alle multiformi tipologie di povertà (sociale, alimentare, digitale, educativa, etc…) emerse o aggravatesi a seguito dell’emergenza Covid-19; la seconda linea sarà orientata a sostenere interventi sociali in genere, con attenzione ad esempio ai soggetti vulnerabili e a rischio marginalità, ma anche con servizi e iniziative per gli anziani, con attività che favoriscono lo scambio intergenerazionale o che intervengono sulle politiche attive per i giovani, promuovendo protagonismo e cittadinanza.

Per gli enti finanziati sono in programma nel mese di ottobre due incontri on line voluti da Fondazione Comunitaria come momenti di capacity building: un primo incontro verterà sugli aspetti amministrativi, di rendicontazione e di promozione dei progetti e un secondo incontro sarà focalizzato sulle raccolte fondi.

L’ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI