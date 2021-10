La solidarietà alla Cgil dopo l’attacco di Roma

“Voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza alla CGIL, la cui sede nazionale è stata assaltata da un gruppo di neofascisti di Forza Nuova, nel pomeriggio di ieri. Sono fatti inquietanti che dimostrano quanto l’estremismo di destra sia una realtà pericolosa – e non semplice folklore nostalgico – sulla quale lo Stato deve intervenire con decisione e forza perchè sia chiaro che la violenza squadrista e l’apologia di fascismo non hanno alcun posto nella nostra democrazia”

Samuele Astuti, consigliere regionale Pd

A nome del Circolo di Tradate del Partito Democratico, vi esprimo la nostra vicinanza e solidarietà per quanto accaduto ieri alla sede nazionale della CGIL a Roma. Quanto accaduto va ben oltre l’occupazione violenta e premeditata di uno spazio fisico, ma rappresenta un atto dalla forte valenza simbolica che vuole mettere in discussione i valori stessi della nostra democrazia. Non possiamo limitarci alla sola condanna di questo episodio; occorre essere vigili e pronti a difendere la nostra democrazia da questa nuova strategia eversiva e neofascista.

Marco Viscardi Segretario di Circolo – PD Tradate