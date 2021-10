La Stagione Musicale del Comune di Varese inizia da Beethoven

La grande musica di Beethoven inaugura la Stagione Musicale Comunale di Varese: appuntamento venerdì 29 ottobre alle 20.30 nella Basilica di San Vittore. Sono pochi i posti ancora disponibili per la prima della stagione concertistica varesina: un appuntamento reso ancora più emozionante dal luogo, la Basilica, in grado di valorizzare la musica sinfonica.

Protagonisti saranno quaranta giovani musicisti del Conservatorio di Milano insieme al Trio di Parma, il pluripremiato complesso cameristico composto da Alberto Miodini al pianoforte, Ivan Rabaglia al violino ed Enrico Bronzi al violoncello. A dirigere l’orchestra Pietro Mianiti, compositore e direttore d’orchestra che ha collaborato con le più importanti orchestre liriche e sinfoniche italiane.

A dare il via agli appuntamenti con la grande musica, sotto il segno di Beethoven, è il Triplo concerto in do magg. op. 56 per pianoforte, violino e violoncello. Chiude la Sinfonia in do minore n. 5.

“Il grande spazio della Basilica di San Vittore ha permesso di ripensare il programma dei concerti – dichiara il sindaco Davide Galimberti – dando loro un respiro più sinfonico, coinvolgendo solisti di fama internazionale e al tempo stesso dedicando spazio ai giovani musicisti dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, tra le più prestigiose realtà formative del Paese”.

“La Stagione Musicale Comunale porta a Varese le opere di Beethoven, Bach, Mozart, Poulenc, Vivaldi, con solisti e interpreti che sono un vanto italiano nel mondo – dichiara Enzo Laforgia, assessore alla Cultura -. Una proposta culturale di grande valore, per ripartire nel segno della bellezza”.

Per informazioni e biglietti: https://stagionemusicale.it/