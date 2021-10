Con Nicola Laurenza da Cadrezzate nel mondo: i vent’anni di Oro in Euro

Un’impresa nata da una intuizione e da una scelta coraggiosa. Oro in Euro festeggia quest’anno 20 anni di attività. 20 anni di storia che coincidono con grandi cambiamenti e vicende difficili (si pensi solo all’ultimo biennio) per la società: crisi e rinascite che hanno segnato l’economia del paese. 20 anni di crescita e voglia di fare per Nicola Laurenza fondatore di una realtà che oggi conta quasi 60 negozi su tutto il territorio nazionale e non solo.

LA STORIA DI NICOLA LAURENZA

Una storia di spirito imprenditoriale tipicamente varesino quella di Laurenza, che inizia a lavorare giovanissimo. Classe ‘76, cadrezzatese, figlio di due operai, primo di tre fratelli, dopo le superiori a Gavirate, inizia subito a lavorare, provando i mestieri più umili, creativi e formativi. A 23 anni si iscrive all’università alla facoltà di Psicologia e inizia a “macinare esami”.

Quando a 24 decide di entrare nel settore dell’oro alle spalle ha già un lungo curriculum di esperienze variegate: dal venditore porta a porta, all’operaio in una nota impresa di elettrodomestici del territorio al venditore di spazi pubblicitari per una radio locale di giorno, all’animatore in discoteca di notte. Lo spirito di sacrificio e la grinta non gli mancano e inizia a maturare una convinzione: “da grande” vuole fare qualcosa che non esiste. Siamo sul finire degli anni 90. Nel gennaio del 2000 esce finalmente la normativa oro italiana, che regolamenta compravendita adeguando sostanzialmente la legislazione italiana a quella europea. Per Nicola Laurenza è l’occasione per per sperimentare un mercato nuovo lanciandosi in una strada che non è ancora battuta. Un’avventura nelle sue corde.

“Nella vita voglio non avere rimpianti: preferisco fallire provandoci” spiega così semplicemente il suo concetto di rischio d’impresa, ripercorrendo i primi anni di attività, i sacrifici per aprire il primo negozio, gli investimenti e il lavoro notte e giorno insieme al padre per ristrutturarlo.

L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ORO IN EURO

È il 15 settembre del 2001. Contro tutte le previsioni e le critiche di parenti e conoscenti, l’attività comincia col botto e in breve esplode. Il mercato è pronto per un servizio del genere, che inizialmente è semplicissimo: si vende l’oro per monetizzare.

Per Laurenza, il lavoro è così in costante crescita che, pur continuando l’università, non ha tempo nemmeno di registrare gli esami. Di lì a poco lascerà per dedicarsi completamente a quella che diventa da attività commerciale semplice una azienda vera e propria. Oro in Euro cresce e crescono gli investimenti: si passa ad un’attività più strutturata con diversi servizi di compravendita.

LA CRESCITA DI ORO IN EURO

Nel 2003 nasce il Franchising di Oro in Euro che nel 2012 conta più di 200 negozi su tutto territorio nazionale. “Il progetto era completamente cambiato ma decisi di tenere il nome del primo negozio e di registrarlo così com’era per una questione affettiva ma anche di semplicità. Avevamo e abbiamo tutti bisogno di semplicità, così come è semplice l’oro: amato e venduto da sempre, simbolo di solidità e valore, il materiale più sostenibile in assoluto” spiega l’imprenditore. Ma il percorso di crescita non si ferma qui: dal servizio base di Oro in euro, quello della compravendita, il marchio si trasforma negli anni in una vera e propria gioielleria con la rivendita di preziosi rigenerati. Si aprono scenari per nuovi mercati, inediti nel nostro paese e attualissimi: l’azienda sposa in pieno il concetto di economia circolare in linea con una filosofia etica che la caratterizza fin da subito. Con l’obiettivo di costruire un concetto di gioielleria moderna, Laurenza acquisisce nel 2008 un laboratorio orafo per poter effettuare riparazioni e creazioni internamente, ottiene il punzone di produttore e si iscrive a Banca Italia come operatore professionale per poter puntare anche sul servizio di vendita di oro da investimento, permettendo quindi di ampliare la gamma di servizi alla clientela.

A vent’anni di distanza, nessun bilancio o sguardo al passato, ma la voglia di provare strade sempre nuove. Con l’entusiasmo di grinta di sempre, che oggi però non è più solamente lo spirito di Nicola ma quello di una grande squadra.