Lo Sri Lanka e l’universo protagonisti a Oktoberfoto

Quarto fine settimana per Oktoberfoto 2021. Venerdì sera 22 ottobre in Sala Montanari seconda serata di proiezione audiovisivi con: Foto Club Varese, Fotocineclub la Focale Malnate, Foto In Fuga Fotoclub Inveruno, Gruppo Fotoamatori Cassolese (Cassolnovo Pavia), Fotocineclub Verbano APS.

In sala Acli di Via Speri della Chiesa Jemoli due nuove mostre fotografiche:

– Teodor Radu Pantea Phd con “Tuk – tuk” uno strano veicolo a tre ruote per le strade dello Sri Lanka.

– Il Gruppo Astrofotografico Varesino presenta “Guardando l’Universo”. In sala è possibile vedere anche una riproduzione in scala 1:1 di un quadrante usato in astronomia nel XVI secolo per indicare la posizione degli astri. Un telescopio acromatico 80/1200mm su montatura altazimutale dell’ anno 1960 e un modellino in 3D di un cratere lunare.