Quando lo svezzamento è un affare di famiglia

Lo svezzamento è una fase delicata nella vita dei bambini ma anche in quella dei genitori perché tutta la famiglia viene coinvolta nel ripensare una corretta alimentazione. Ne è convinta Vera Gandini, ospite sabato 6 novembre alle ore 10.30 dell’Antico cascinale lombardo di Cantello per la presentazione del suo libro “Svezzamento: un affare di famiglia, appena pubblicato da Il Leone Verde editore nella collana “Il bambino naturale“.

“A mangiar bene si impara da piccoli” il sottotitolo del piccolo volume che parte dai dubbi dei genitori sulla modalità migliore per introdurre al figlio i primi pasti. In realtà, secondo Gandini, a guidare le mamme e i papà devono essere innanzi tutto l’osservazione e la partecipazione. Solo così sarà possibile per il bambino comunicare quando è pronto a iniziare, quando ha fame o è sazio.

Ai genitori il compito di dare l’imprinting per giuste abitudini alimentari attraverso scelte che riguardano la tavola di tutta la famiglia perché i bambini li osservano quando fanno la spesa, ai fornelli e a tavola e l’esempio è, anche in questo caso, fondamentale. Le scelte alimentari dei primi anni di vita non influiscono esclusivamente sulla crescita e sulla salute a breve termine, ma si riflettono sul benessere delle età successive.

La partecipazione all’evento, patrocinato dal Comune di Cantello, è gratuita ma con prenotazione scrivendo o chiamando il 349 3639349.

L’antico cascinale Lombardo è in via Monastero 7 a Cantello.