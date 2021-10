L’ultima serata di campagna elettorale a Caronno Pertusella

Ultima serata di campagna elettorale a Caronno Pertusella. Venerdì 15 ottobre centrosinistra e centrodestra si sono ritrovati in due luoghi diversi della città per incontrare per l’ultima volta prima del ballottaggio del 17 e 18 ottobre i cittadini caronnesi chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco.

In lizza il primo cittadino uscente Marco Giudici, appoggiato da Pd, Unione di Centrosinistra e Civico 2030 e lo sfidante Valter Galli, appoggiato da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Cittadina e Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, la lista civica di Antonio Persiano che si è apparentata con la coalizione di centrodestra.

Al primo turno Giudici ha preso il 44,96%, Galli il 38,93%, 2783 i voti per il centrosinistra, 2410 quelli del centrodestra, 363 voti di differenza. Antonio Persiano con la sua Uniti per Caronno Pertusella e Bariola ha raccolto più del 16% dei voti, 997 in totale.

LA PIAZZA DEL CENTROSINISTRA

Insieme a Marco Giudici in piazza Vittorio Veneto c’erano assessori e consiglieri comunali uscenti, insieme ai vertici dei gruppi che lo hanno affiancato in questa lunga campagna elettorale. Tra loro Morena Barletta, vicesindaco e assessore uscente, non candidata in questa tornata elettorale, Cinzia Banfi, assessore uscente a Bilancio e Pari Opportunità, Alessandra Agostini, membro del direttivo del Partito Democratico locale e Giulia Martignoni, capolista di Civico 2030.

Giudici ha chiuso il comizio facendo appello ai suoi elettori: «Un sindaco riesce a fare bene nel suo mandato solo se si attornia di persone competenti e capaci. La nostra squadra non è motivata da interessi personali, ma è fatta da persone che vogliono mettersi al servizio della città. Mi avete visto per strada in questi cinque anni, ho raccolto i vostri suggerimenti, ho cercato di risolvere i problemi del paese in anni difficili. In campagna elettorale il confronto andrebbe fatto su programmi contrapposti: l’anomalia di questa campagna è che non tutte le forze politiche hanno presentato un programma elettorale. Vi invito ad andare sul sito del Comune e a visionare il programma presentato dai tre candidati sindaco: il nostro è un programma per la città, ampio, condiviso, pensato. Mi trovo al ballottaggio con un candidato sindaco scelto due settimane prima della presentazione delle liste. Hanno individuato una persona che nessuno conosce in città, la sua candidatura si configura come un equilibrio politico tra le segreterie provinciali. Confido nell’intelligenza dei cittadini di Caronno Pertusella e spero che non diano retta a certe menzogne che dall’altra parte hanno alimentato, senza dimenticare il trionfo dell’incoerenza palesato dall’apparentamento. Mi conoscete, sapete che potete fidarvi di me. Tante cose sono state fatte e tante cose devono ancora essere completate».

LA PIAZZA DEL CENTRODESTRA

Ultimo appuntamento elettorale anche per le liste di centrodestra, guidate dal candidato sindaco Valter Galli.

Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Cittadina e Uniti per Caronno Pertusella e Bariola di Antonio – che ha siglato l’apparentamento con la coalizione a sostegno di Galli – hanno chiuso la campagna elettorale proprio nella frazione di Bariola, in via Verdi 445.

«Siamo molto contenti di quello che è stato fatto fino ad ora e dell’unione del nostro gruppo – ha dichiarato il candidato sindaco Valter Galli -. Tutto quello che abbiamo fatto, l’abbiamo fatto con la voglia di fare qualcosa di nuovo per Caronno Pertusella. Ora il nostro unico obiettivo è portare più gente possibile a votare e a scegliere chi sarà il futuro sindaco di questa città. Il mio invito agli elettori è quello di votarci, vedrete che qualcosa a Caronno Pertusella potrà cambiare».

Nel volantino distribuito dal centrodestra negli ultimi giorni le motivazioni che hanno portato il centrodestra ad apparentarsi con la lista Uniti per Caronno Pertusella e Bariola di Antonio Persiano: “Cosa è accaduto negli ultimi giorni? Il centro destra e la lista civica Uniti per Caronno Pertusella e Bariola, dopo un confronto costruttivo, hanno deciso di siglare un accordo di apparentamento che vede quindi equilibrare la proposta di centro destra con la proposta moderata della visione politico-amministrativa della lista civica. Perché ci siamo dati fiducia? La capacità di confronto ci ha portato alla condivisione programmatica e ad individuare gli elementi imprescindibili della nostra amministrazione: l’apertura, il dialogo e le risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Cosa ci si deve aspettare? Una squadra unita da intenti, obiettivi comuni insieme ad idee realizzabili. Perché darci fiducia? Le competenze e l’esperienza di ognuno di noi saranno la garanzia per un’amministrazione solida, con una visione aperta al confronto attraverso il dialogo con tutti i cittadini”.