Madeleines, il nuovo escape game delle biblioteche italiane

Oltre 800 comuni italiani per un totale di circa 7 milioni e mezzo di cittadini. Potenzialmente è questa la squadra chiamata a partecipare a Madeleines, un innovativo escape game on line a episodi organizzato dalle biblioteche italiane.

Un libro-gioco digitale che stimola la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building. Una storia da scoprire e ricostruire attraverso la soluzione di puzzle ed enigmi per poter continuare il gioco con la lettura del capitolo successivo.

Presentato alla XXXIII edizione del Salone internazionale del libro di Torino, il progetto Madeleines conferma l’idea che informa il nuovo concetto di biblioteca: “Oltre i libri c’è di più”. L’incontro ha visto la collaborazione di associazione italiana biblioteche e rete delle reti. A proporre questa sfida Rete delle Reti, il coordinamento nazionale dei sistemi bibliotecari italiani. Per partecipare è sufficiente essere iscritti a una delle centinaia di biblioteche che attraverso i propri Sistemi e Consorzi – 21 in totale, tra cui il sistema bibliotecario consortile Panizzi– sono coinvolte nel progetto.

Gli episodi sono infatti caricati settimanalmente e disponibili su MLOL – la piattaforma di prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane.

IL GIOCO

Gli escape games sono giochi dal vivo (escape room), in scatola, cartacei o digitali, in cui – da soli o in squadra – occorre superare una serie di prove ed enigmi per raggiungere un obiettivo. Si tratta di un’esperienza di gioco a episodi che si muove dentro ai libri, ispirato alle meccaniche puzzle degli escape games. È stato prodotto dal pluripremiato studio di game design We Are Müesli per Rete delle Reti.

Gli episodi si basano su messaggi misteriosi, rinvenuti all’interno di volumi prestati e restituiti, costituiti da dialoghi enigmatici e sfide intellettuali, portando il lettore in un’esperienza narrativa immersiva. Per risolvere i puzzle e gli enigmi necessari per “sbloccare” così i capitoli successivi e ricostruire la storia di questo curioso rapporto epistolare (nonché l’identità nascosta dei personaggi protagonisti), i giocatori dovranno usare logica, intuito e curiosità. Potrà essere utile anche aiutarsi con i motori di ricerca, con le enciclopedie e ovviamente con i libri – tra gli scaffali di casa o reperibili tramite la biblioteca, anche digitale. Le puntate del gioco sono rilasciate a cadenza settimanale fino a dicembre. Il gioco resterà poi disponibile online sulla piattaforma MLOL fino ad aprile 2022.