Morosi, la più votata a Cairate: ecco perchè non sarò un assessore nella giunta Pugliese

La più votata a Cairate non ricoprirà il ruolo da assessore. La scelta, inusuale, è stata fatta da Laura Morosi, “Miss Preferenze” di questa tornata elettorale, che ha visto la vittoria di Anna Pugliese, neo sindaco del comune della valle Olona.

Con 172 preferenze, Morosi è stata la più votata dai cairatesi: una popolarità sicuramente correlata anche al suo impegno durante l’Amministrazione Mazzucchelli. Fra le varie iniziative degli anni passati, ad esempio, l’impegno contro il gioco d’azzardo, che aveva raccontato anche a VareseNews. Nonostante l’apprezzamento e il consenso dimostratole dai suoi concittadini abbiano colpito la candidata, Morosi ha però spiazzato le prime ipotesi su quello che sarebbe stato il suo impegno nella Giunta Pugliese, comunicando di preferire, per i prossimi cinque anni, un altro tipo di ruolo, pur mantenendo le deleghe che più le stanno a cuore.

“Le Elezioni amministrative di Cairate hanno mostrato un risultato molto al di sopra delle mie aspettative – scrive Laura Morosi in una nota – Voglio ringraziare sinceramente, e con il cuore, tutti i cittadini che mi hanno votato esprimendo la propria preferenza. Sono molto onorata e anche orgogliosa.

Desidero sottolineare che il vostro voto ha per me una forte importanza, ed è preso con forte considerazione.

Il mio impegno per il nostro comune è sicuramente uno degli obiettivi che mi ha portato a lavorare in questi ultimi dieci anni, e che mi vede pronta a continuare per i prossimi cinque.

Sarò sempre in prima linea e in forte sinergia con il nuovo Sindaco. La mia scelta è di continuare ad amministrare con serietà e impegno. La mia decisione è quella di non ricoprire il ruolo di assessore, ma di restare consigliere con delega alle politiche della terza età, scuole materne e nido, potendomi così meglio concentrare e dare più attenzione ad aree specifiche e molto delicate.

Resto sempre disponibile per tutti i cittadini per qualsiasi esigenza.

Sempre vicino a voi. Grazie”.