Il primo turno delle elezioni di Varese in un grafico

Sul piano generale, il sindaco uscente Davide Galimberti ha ottenuto il 48%, mentre lo sfidante di centrodestra Matteo Bianchi si è fermato al 44,9%. Sono loro i protagonisti del ballottaggio per che vedrà impegnati gli elettori varesini fino alle 15 di domani. Ovviamente, non in tutti gli 85 seggi in cui si è suddivisa la città di Varese è andata così.

Ci sono infatti zone nelle quali il candidato del centrosinistra è in vantaggio anche con percentuali maggiori rispetto a quella complessiva e altre in cui invece in testa c’è il suo sfidante. E anche, piccola curiosità, quattro sezioni nelle quali i due hanno pareggiato.

Per aiutare i lettori, e gli elettori, a districarsi nei risultati delle singole sezioni, VareseNews ha costruito questa infografica a partire dai numeri messi a disposizione dal comune di Varese.

Il grafico è suddiviso in tre colonne, ogni riga indica una sezione indicata dal numero corrispondente. Se di fianco al numero c’è un quadrato rosso significa che in quella sezione al primo turno ha vinto Galimberti, se è blu significa che ha trionfato Bianchi, se infine è giallo vuol dire che si è registrato un pareggio.

Cliccando su ciascun quadrato apparirà un pop-up, che permetterà di capire dove si trova la sezione e qual è stato il risultato del primo turno. Uno strumento che la redazione spera possa essere utile ai lettori per seguire lo spoglio di domani. Spoglio che anche VareseNews seguirà in diretta, sia sul giornale che sui propri canali social.