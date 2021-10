Quasi mille persone alla camminata di Valbossa in Rosa, gli azzatesi i più numerosi

E’ stato un successo oltre ogni (rosea) previsione. La camminata intorno al lago organizzata da In Valbossa in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, ha visto la partecipazione di quasi mille persone.

Galleria fotografica camminata intorno al Lago Valbossa In rosa 4 di 20

Magliette rosa, palloncini e braccialetti, necessari per l’iscrizione alla camminata con tre percorsi di lunghezza differente, sono andati a ruba in poco tempo. E alla partenza dall’area feste di Buguggiate ma anche dalla zona del trampolino di Biandronno, c’era donne, bambini, intere famiglie. E naturalmente i sindaci della Valbossa: 18 comuni rappresentati dai primi cittadini o da loro delegati che hanno partecipato alla camminata ma hanno anche aderito a “Valbossa in rosa” e all’intero mese di iniziative. Ad attenderli all’arrivo una sorpresa, gradita soprattutto dai bambini: ad accogliere i camminatori c’era il Gabibbo di Striscia la Notizia, che si è prestato a scattare foto e ha ballato con i bambini

La coppa Francesca, dedicata alla memoria di Francesca Caloiero, è stata vinta dal comune di Azzate, che ha avuto il maggior numero di partecipanti alla camminata. La coppa è stata consegnata dal marito di Francesca, Mimmo, al vicesindaco Simona Barbarito.

«Davvero non ce l’aspettavamo – dicono gli organizzatori, tra cui Antonio Triveri, che ha condotto l’evento, ed Adalisa Corbetta presidentessa di In Valbossa – Vedere tutta quella gente alla partenza ci ha allargato il cuore. Le nostre fatiche sono state premiate. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, i sindaci, le donne operate al seno che sono venute a congratularsi con noi. È stato davvero bellissimo. Molte persone si sono fermate al pranzo gestito dalla Pro Loco di Buguggiate e alla castagnata del pomeriggio. Una mobilitazione meravigliosa».

Il denaro raccolto verrà “investito” nell’organizzazione di visite senologiche gratuite: «Vedremo di organizzarci appena la grande festa sarà finita. Solo allora sapremo su quale cifra potremo contare per garantire a più donne un screening», concludono gli organizzatori. Prossimo appuntamento sabato 30 ottobre e domenica 31 ottobre con “Tutti IN Piazza”, al Belvedere: castagnata, pizza fritta, street food, zucchero filato e giochi.