Scritture di Lago, il premio letterario a Berenice Capatti

E’ la svizzera Berenice Capatti la super vincitrice della seconda edizione del premio letterario che “Scritture di Lago” che ha lo scopo di promuovere la scrittura e la conoscenza dei laghi e del loro patrimonio economico ambientale, culturale e favorire la promozione turistica dei laghi attraverso la letteratura.

Capatti si aggiudica il primo premio per la sua opera di traduzione per il testo di “Il resto della storia” di Sarah Dessen pubblicato Herper Collins, ambientato sul North Lake negli USA con la seguente motivazione: “Per la sua traduzione che ha saputo rendere in italiano il testo di Sarah Dessen dando vita a un romanzo con vita propria e una scrittura scorrevole e piacevole, che mai fa pensare – Come sarà mai il testo originale? Inoltre, l’autrice e traduttrice svizzera, si è classificata tra i finalisti della sezione Editi con il suo romanzo per “L’anno senza estate” edito Gabriele Capelli.

Nella sezione Inediti, viene premiato al merito al luganese Curio Bernasconi con il suo racconto

“Ero straniero e mi avete accolto” ambientato sul Lago Maggiore. Infine, l’attore, modello e imprenditore svizzero Urs Althaus autore de “Io, Aristoteles, il negro svizzero” tradotto da Alessandra Lorenzoni è stato premiato “Per l’intensità della narrazione di ricordi ed esperienze di una vita vissuta intensamente in più mondi: il calcio, l’alta moda e il cinema”.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Regio Insubrica, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Comune di Como, Comune di Varese, Confindustria Como, Confcommercio Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Camera di Commercio di Biella e Vercelli – Novara – Verbano Cusio Ossola, FAI Lombardia, dell’associazione culturale La Gente di Lago.