“I sindaci del centrodestra sono una squadra e Matteo Bianchi deve farne parte per il bene di Varese”

«Quella dei sindaci lombardi del centro destra è una squadra unita e noi vogliamo che Matteo ne entri a fare parte per il bene dei cittadini di Varese». Matteo Bianchi ha riunito cinque sindaci emblematici del territorio lombardo nell’ultimo weekend prima che si torni al ballottaggio per decidere le amministrative della città di Varese. Al suo fianco sono scesi Andrea Cassani, uscito vincitore dal primo turno elettorale, Emanuele Antonelli, anche gli sindaco di Busto appena riconfermato, il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, Lodi Sarà Casanova e Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi.

«La lega e il centrodestra hanno saputo costruire una classe dirigente attenta ai bisogni dei cittadini come dimostra la conferma netta e al primo turno di Andrea Cassani ed Emanuele Antonelli – ha esordito Bianchi -. A Varese questo non è successo e suona già come una severa bocciatura per il sindaco Galimberti. Ora è importante che i cittadini sappiano che hanno la possibilità concreta di dare una vera svolta alla città».

«Voglio avere un collega come Matteo alla guida di un comune capoluogo importante come Varese – ha detto il sindaco di Lodi Sara Casanova -. Lui sa quanto è importante non perdere il contatto con le persone e i cittadini, ascoltarli e portare le loro istanze in Comune».

Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo: «Busto e Gallarate hanno vinto al primo turno perché dove amministra il buongoverno del centrodestra viene riconfermato dai cittadini. Infatti a Varese così non è stato».

La chiosa dei due sindaci del Varesotto è la medesima: «Loro, e lo vedo anche a Gallarate, si chiedono saccenti – ha detto Andrea Cassani riferendosi al Centrosinistra -. Si sentono più bravi. Noi invece stiamo a contatto coi cittadini e ci occupiamo di loro e i cittadini se ne accorgono”. “Io se fossi in Davide Galimberti con il risultato del primo turno qualche domanda me la sarei fatta – ha concluso il sindaco di Busto Emanuele Antonelli -. Ora però è importante dare fino all’ultimo sforzo per Matteo Bianchi. Tra l’altro ho bisogno di lui anche per la Provincia di Varese, con questa vittoria dobbiamo blindare la nostra maggioranza in Consiglio».