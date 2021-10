Tre grandi ex sulla strada della Uyba che sfida Perugia per restare in vetta

Due su due e sei punti in tasca: con un ruolino di marcia immacolato la Unet E-Work Busto Arsizio torna a giocare in campionato davanti al pubblico amico di viale Gabardi per un test di rilievo che può rivelarsi insidioso: di fronte alle Farfalle, nell’infrasettimanale di mercoledì 20 (ore 20,45) c’è infatti la Bartoccini Fortinfissi Perugia ricca di grandi ex biancorosse.

Helena Havelkova, Christina Bauer e Valentina Diouf formano l’impalcatura della squadra umbra che, tuttavia, è ancora al palo dopo due turni di campionato e anche per questo motivo è intenzionata a strappare punti sul taraflex di Busto Arsizio. Vietato quindi distrarsi: la UYBA è l’unica squadra del lotto ad aver tenuto il passo delle corazzate Conegliano e Novara (le quali si affronteranno giovedì sera nel posticipo) in avvio di torneo e può provare a confermarsi davanti al proprio pubblico. Che, va ricordato, potrà essere più numeroso: grazie alle nuove disposizioni la E-Work Arena sarà aperta a quasi 2.700 spettatori che proveranno a farsi sentire per spingere le ragazze di Matteo Musso.

Il tecnico bustocco deve fare i conti con le condizioni di salute di Jordyn Poulter: l’oro olimpico è rimasto in panchina domenica a Urbino per un fastidio addominale ma lo staff sta lavorando per rimetterla in campo. Musso ha comunque da giocare la carta Sofia Monza in regia: la giovanissima di casa Unet si è ben comportata contro Vallefoglia e sarà di nuovo chiamata in causa nel caso Poulter non ce la facesse, o fosse impiegata solo a tratti. Per il resto Busto Arsizio non presenta problemi di formazione ed è pronta a fronteggiare una Bartoccini che oltre alle tre ex di turno presenta in sestetto la palleggiatrice olandese Bongaearts, la centrale Melandri, la schiacciatrice Melli con un’altra atleta di grande esperienza – Imma Sirressi – nel ruolo di libero.

«Mi aspetto una partita difficile, come è stata difficile quella con Vallefoglia – spiega proprio coach Musso alla vigilia della gara – Perugia sarà molto agguerrita, è squadra molto esperta ed è quasi superfluo presentare le grandi giocatrici del suo roster, a partire dalle nostre ex. La differenza la farà il voler stare in campo con il giusto atteggiamento, come avvenuto per esempio domenica a Urbino, nel recupero del secondo set».

«Busto è stata casa mia per molti anni e sarà un piacere tornare in quel palazzetto – spiega invece Valentina Diouf – Nella scorsa partita sono affiorate alcune lacune che ancora abbiamo; ci stiamo lavorando e abbiamo compensato con la grinta e l’unione che ci contraddistinguono. Sono convinta che avremo l’occasione di mostrare un salto di qualità a prescindere da quello che sarà il risultato».

Unet e-work Busto Arsizio – Bartoccini Fortinfissi Perugia Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Perugia: 2 Provaroni, 3 Melli, 4 Bongaerts, 5 Sirressi (L), 6 Guiducci, 8 Rumori, 9 Melandri, 12 Guerra, 13 Diouf, 15 Scarabottini, 16 Havelkova, 17 Nwakalor, 18 Diop, 20 Bauer. All. Cristofani.

Arbitri: Piperata e Armandola.

SERIE A1 (3a giornata)

PROGRAMMA: Conegliano – Novara (mer 21/10); BUSTO A. – Perugia; Firenze – Trento; Cuneo – Scandicci; Roma – Casalmaggiore; Vallefoglia – Chieri; Bergamo – Monza.

CLASSIFICA: Novara, Conegliano, BUSTO A. 6; Trento 4; Monza, Roma, Chieri, Casalmaggiore, Scandicci, Firenze 3; Cuneo 2; Perugia, Bergamo, Vallefoglia 0.